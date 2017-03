Tartu maraton üllatab uute distantsidega

Võistluste direktori Indrek Kelgu sõnul keeratakse sel aastal fookust rohkem noortele. „5-kilomeetrisest jooksust on oodatud osa võtma kõik noored, kes vanuse tõttu ei kvalifitseeru enam lasteüritustele, kuid kelle jaoks 10 kilomeetrit on liiga pikk maa. Mõtlesime lisaks ka seenioritele ja inimestele, kes ei soovi pikka distantsi läbida. Nii leidub igaühele midagi,“ sõnas Kelk.

Kelk sõnas, et ka teistele võistlustele on lisandumas uusi distantse. „Septembris toimuva Rattamaratoni programmi lisandub uus, 21-kilomeetrine distants, mis võiks olla jõukohane kõigile, kes ei soovi läbida pikemat vahemaad. Meil ongi praegu põhirõhk noortel, mistõttu on õhus võimalus, et ka Linnamaratonile lisandub uus lühike distants", lisas Kelk.

Tartu Jooksumaratonile lisanduv 5-kilomeetrine distants ei kuulu Tartu Maratoni Kuubiku sarja, seega punkte selle läbimise eest ei jagata. Küll aga kuulub sarja uus, 21-kilomeetrine Rattamaratoni vahemaa.

35. Tartu Jooksumaraton toimub 7. mail, 2017. Lisaks 5-kilomeetrisele vahemaale on Jooksumaratonil kavas ka tavapärased 10- ja 23-kilomeetri jooksud ning kepikõnd. 23-kilomeetrise jooksu start on Otepääl ja finiš Elvas. 10 km ja 5 km distants algab ja lõppeb Elvas. Kõigile distantsidele on oodatud ka kepikõndijad.

Jooksumaratonile eelnevad Tartus Tähtvere spordipargis 6. mail lisaks ka üritused lastele ja noortele, kus olenevalt vanusest on võimalik joosta 400 meetri kuni 2 kilomeetri pikkusel distantsil. Lastejooksud toimuvad ka pühapäeval, 7. mail Otepääl ja Elvas.