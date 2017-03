Fosforiidi sõit viib jalgratturid salapärastesse kohtadesse

Tegemist on Eesti ainsa MTB enduro sõiduga. Umbes 50 km pikkune distants, mis algab ja lõppeb Kallavere asumis, on jagatud neljaks eripalgeliseks kiiruskatseks. Osalejad satuvad kohtadesse, kuhu igapäevaselt asja pole: Rebala muinasala, endine Maardu Keemiakombinaat, kunagised fosforiidikarjäärid jms.

Eelmisel aastal koos oma poja Alari-Frediga kõikidel EventRent Elamussõitude Sarja etappidel osalenud Margus Liik on ilmselt Hansaviimistluse Fosforiidi sõidul kohal. "Maardu on minu kodukant. Kuigi ma ei tea, mida rada endast täpselt kujutab, usun siiski, et tuleb midagi huvitavat," lausus Margus Liik, kellel on pojaga kahe peale kokku kuus jalgratast.

Rada pole aga terves ulatuses võistlus - võistlejatele antakse stardis kätte kaardid, kus on ette antud liikumismarsruut ja tähistatud kiiruskatsete asupaigad. Võistlejad liiguvad rahulikult enda poolt valitud tempos kiiruskatseteni, kus võetakse aega ning mille läbimise aegade summeerimise teel selgitatakse paremusjärjestus. Ajavõtt algab, kui rattur ületab endale meelepärasel ajal kiiruskatse algusjoone ning lõppeb, kui rattur ületab kiiruskatse lõpujoone. Eraldi paremusjärjestus tehakse mägiratturitele, cyclocrossi ratturitele ja fatbike'i omanikele.

"EventRent Elamussõitude Sarja eelis on minu jaoks kindlasti see, et enamik etappe toimub Tallinna lähedal. Etapid pole väga pikad ja toimuvad erinevates kohtades. Erinevad tingimused, erinevad võimalused, erinevad kogemused... Samuti pole ühtegi etappi, mis käiks üle jõu nii tehnilises kui ka füüsilises mõttes. Etapi lõppedes võib öelda, et üks päev saadetud mööda looduses ja mõnusa tujuga."

Need ratturid, kes ei soovi aja peale sõita ja soovivad ümbruskonnast rohkem teada saada, on oodatud osalema samal ajal toimuval giidiga elamussõidul. See kujutab endast umbes poolteist tundi vältavat rattamatka/ekskursiooni endistel fosforiidialadel, kus ajaloohuvilisest giid Mihkel Reile räägib ja tutvustab inimestele põnevaid paiku ning nende ajalugu.

Soodushinnaga eelregistreerumine terveks EventRent Elamussõitude Sarjaks lõppeb 19. aprillil.

Elamussõitude sarja kalender:

22. aprill – Hansaviimistluse Fosforiidi sõit, Jõelähtme vald (Jõelähtme)

8. juuli – Polar maa-alune sõit, Tallinn (Astangu)

5. august – Saare Tehismaastiku sõit, Vasalemma vald (Rummu)

2. september – Fakto Auto Tallinna Rahvasõit, Rae vald (Peetri)

7. oktoober – öösõit, Hiiumaa (Kõpu)

FINAAL 8. oktoober – Emmaste Rattamaraton, Hiiumaa (Emmaste)