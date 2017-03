Warriors teatas Kevin Duranti kohta häid uudiseid

Korvpalliliigas NBA tiitlit jahtiv Golden State Warriors avaldas kolmapäeval nende jaoks positiivse uudise, et staarmängija Kevin Durant on oma põlvevigastusest paranenud paremini, kui esialgu loodeti.

"Kevin on neli nädalat tagasi Washingtonis saadud trauma järel väga hästi taastunud. Seni pole olnud ühtegi tagasilööki ning ta on praeguseks alustanud ilma kontaktita korvpallitreeningutega. - ta teeb viskeid, jookseb ja hüppab. Lähiajal on plaanis tema trennide intensiivsust tõsta ning seejärel hinnatakse olukorda ja pannakse paika plaan platsile naasmise kohta. Täpsemalt vaadatakse tema põlv üle 7-10 päeva pärast," kirjutas Warriors oma pressiteates.

Durant on tänavusel hooajal kogunud keskmiselt 25,3 punkti, 8,2 lauapalli ja 4,8 korvisöötu. Play-offid algavad 15. aprillil ning võib juhtuda, et ääremängija on selleks ajaks juba tagasi rivis.