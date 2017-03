Karel Voolaid: meeskonna pühendumine avaldas muljet

Eesti U-21 jalgpallikoondise jaoks on seljataga esimene laager. Meeskonna peatreener Karel Voolaid sõnas pärast viike Burnley (Inglismaa) noorteakadeemia võistkonnaga ning Šotimaa U-21-ga, et meeskonna pühendumine mängimisse oli kogunemise vältel väga hea.

„Kui varasemalt on U-21 koondis käinud traditsioonilisel turniiril Venemaal aasta alguses, siis tänavu seda ei toimunud. Kuigi ma ei puutunud küll kõikide mängijatega kokku esimest korda, siis olukord oli ikkagi uus. Ma arvan, et meil oli siin koos viimaste aastate tugevaim U-21 koondis, vanuse järgi jäi väljakumängijatest eemale vaid Mattias Käit, kes oli A-koondise juures. Saime mängida oma parima koosseisuga ning mänguaega jagus kõigile, kes kaasa sõitsid,“ rääkis Voolaid pressiteate vahendusel.

Esmalt tegi meeskond treeningmängus 2:2 viigi Burnley noortevõistkonnaga, teisipäevane maavõistlus Šotimaa U-21 vastu lõppes väravateta viigiga. „Kogu reisi vältel paistis silma meeskonna tõsine pühendumine treeningutel ning maksimaalne pingutamine mängudes. Meil olid ka väga head elamistingimused ning head treeningtingimused, mis andsid laagrile palju juurde. Lisaks ei pidanud me ainult ühelt mängult teisele sõitma, vaid saime ka korralikult trenni teha,“ lisas peatreener.

Lisaks oli meeskond rahul heade vastastega. „Kui ma võrdlen kaht meeskonda, siis Burnley mängijad olid kehaliselt atleetlikumad ja võimsamad kui Šotimaa. Viimased olid küll paremini organiseeritud ja suutsid mängu kiiret mängutempot hoida terve mängu jooksul, kuid Burnley eeliseks olid individuaalselt paremad mängijad. Inglismaal [Burnley vastu] oli mäng oluliselt lahtisem, suutsime nende kaitsjate taha ka palle viia ning domineerisime teist poolaega, Šotimaa-mängu puhul oli olukord vastupidine, sest nende kaitsjad mängisid targemini ning nemad dikteerisid selgelt teisel poolajal kohtumise tempot“ sõnas Voolaid.

Peatreener usub, et mängude tulemustega võib rahul olla, kuid näiteks väravateta viik Šotimaa vastu mingit eufooriat tekitada ei tohiks. Kuigi ka šotlastel olid pooled mehed eelmisest valiktsüklis, siis ka meil on sees mängijaid, kes on ka varem U-21 valikmänge pidanud. Ma arvan, et Šotimaa on hetkel Euroopa keskmik ning meie miinimumeesmärk selliste vastaste vastu peab olema viik. Peame minema sellisel tasemel vastastega mängides väljakule ka selge sihiga mäng võita!“

U-21 koondis seisab tihtipeale silmitsi olukorraga, kus vanuselt sobivaid mängijaid ei õnnestu A-koondise kohustuste tõttu kasutada. Voolaid usub, et need momendid pakuvad rõõmu kahtpidi. „Koostöö A-koondisega on väga hea. Näiteks oli sel korral meil teises mängus väravas Andreas Vaikla, kes sai puhta puuriga Šotimaa vastu hea emotsiooni, palju tööd ja kogemust. A-koondise laagrist võttis osa Matvei Igonen, kes kuulub vanuselt samuti meie vaatevälja.

Juunis toimuval A-koondise kogunemisel saab näha, kas pärast Horvaatia alistamist on kutsutud mängijate nimekiri sama või antakse võimalust ka noorematele. Lõpuks sõltub ju kõik mängijate hetkevormist ja kas kõik A-koondise mehed on terved. Treenerina on minul hea meel, kui U21 mängija silma on paistnud ja A-koondise kutse saab,“ arutles Voolaid. „Meie põhivalik langeb hetkel 1996. ja 1997. aasta noormeestele, kuid aja möödudes saavad oma võimaluse ka nooremad mängijad, olukorras kui 1996-1997. aastal sündinud mängijate tase nii hea on, et neid A-koondisesse kutsutakse.“

U-21 koondist ootab nüüd ees EM-valiksari, kus meiega ühes alagrupis mängivad Hispaania, Island, Slovakkia, Albaania ja Põhja-Iirimaa. Eesti võõrustab esimeses valikmängus 8. juunil Põhja-Iirimaad.