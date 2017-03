Levandi meenutas MM-debüüti: kahe päevaga anti mulle 17 viisat

"Olin noorsportlane, nagu öeldakse, roheline," meenutas Levandi intervjuus ERR-ile toonast võistlust. "Mul ei olnud midagi ega kedagi karta. Tegin mida tegin, ma ei mõelnud kohtadele. Just olin EM-il saavutanud viienda koha, mida peeti debütandi jaoks heaks tulemuseks. Sõitsin pingevabalt ja tuli samuti viies koht."

"See tuli nii ootamatult, pigem jäi meelde see, et pärast MM-i toimus tšempionide turnee mööda Euroopat ja mind kutsuti sinna. Nõukogude Liidu passis polnud ühtegi viisat, kahe päevaga tehti neid 17 tükki. Ime, aga kõik on võimalik."

1984. aasta Sarajevo olümpiamängudel saavutas Levandi (toona Kondrašova) samuti viienda koha, samal aastal toimunud maailmameistrivõistlustel võitis ta hõbemedali.

Mis sulle tookord selle hõbemedali tõi? "Väga suur tahe," sõnas Levandi. "Tõesti. Tugev jõud mu sees ütles, et ma saan selle. Viies koht olümpial oli minu jaoks oli ebaõnnestumine, ma tundsin, et olen medalit väärt. Tahe, et ma pean ja see on minu hetk, ma teen ära."

Kava on kogu aeg kehas veel sees olemas? "Üldiselt ma mäletan. Kõiki nüansse mitte, aga mingeid osi mäletan ja ta on mul silme ees."

Kirjelda seda vaatajatele, kes pole näinud? "Esiteks oli see väga ilus kava. Nõukogude sportlase jaoks oli see avangardistlik kava, läänepoolne uisutamismaailm võttis mind kohe omaks. Mul oli Jaapani muusika, mille mu treener ja koreograaf tegid nii ilusaks ja omapäraseks kavaks, et see jäi kohe silma ja meelde."

"Hüpped tulid ka ilusti välja, mul oli kavas viis kolmekordset – pole paha," naeris Levandi. "Nüüd hüpatakse rohkem ja raskemaid, aga viis pole ka paha. Ometi oli see – ma ei julge öelda, mitu aastat tagasi."

"Sisemiselt tundsin, et olen võimeline võitma. See oli hea tunne, see oli võimas tunne."