Tiitlikaitsja Jevgenija Medvedeva: mul õnnestus täna kõik

Jevgenija, õnnitlen teid pärast suurepärast esinemist lühikavas. Teil jäi oma parimast tulemusest puudu ainult 0,2 punkti. Kas olete väga pettunud? "Ei ole pettunud," vastas Medvedeva ERR-ile. "Arvan, et mu hinded olid täna piisavalt kõrged, olen väga rahul nii tulemuse kui oma sõiduga."

Kas oli ka midagi sellist, mis täna ei õnnestunud? "Täna õnnestus kõik, vähe sellest, proovisin võistlustel esimest korda oma hüpete kaskaadis teisel hüppel kaks kätt üles tõsta. See õnnestus ning ma olen õnnelik, et selle puhtalt ära tegin."

See oli väga efektne, milline on eesmärk MM-il? "Nautida võistlust, sest eelmisel aastal ei saanud ma veel päris täpselt aru, kus ma olen. Nüüd on see minu teine MM ja saan suurepäraselt aru, milline õhkkond siin on ja uskuge mind, see ei ole minu jaoks siin üldse pingeline. Vastupidi, see motiveerib mind ja tunnen end siin vabalt."

Enne võistlust ütlesite, et ei suuda võistluse algust ära oodata, kuidas esimesed päevad siin möödusid? "Esimestel päevadel olin väga kannatamatu, olid treeningud, kus suutsin näidata kõiki oma oskusi."

Vaadates teie esinemist, paistab silma tohutu kergus, mida on raske silmadega edasi anda. Tänu millele õnnestub seda saavutada? "Igapäevaste treeningutega ja aeg-ajalt eneseületamisega." Milles see peitub? "Kõik me oleme inimesed, oleme vahel haiged, tunneme ennast halvasti ja meeleolu käib üles-alla. Kui oled jääl, siis see, mis sa seal teed, ei tohi sõltuda sinu vaimsest ja füüsilisest enesetundest. Jääle tuleb minna tööd tegema."

Täna pälvisite seisva ovatsiooni, saal tõusis püsti ja aplodeeris, oli see väga meeldiv? "See on meeletult tore ja see näitas seda, et mul õnnestus oma kava publikuni viia ja nad tunnetasid seda koos minuga."

Teil on käes pehme mänguasi, kas see on midagi uut või on see talisman? "See ei ole mänguasi, see on salvrätikute hoidja. See sõbranna käib minuga kaasas kuni selle hooaja lõpuni."