Mattias Käit: Fulhamis ollakse uhked, et mind koondisse kutsutakse

Said mõlemas viimases Eesti koondise mängus olla põhikoosseisu mängija. Kuivõrd on see erinev sellest, mis on su igapäev ehk mängida noortemeeskonna eest? "Ütleks nii, et see on absoluutselt erinev," tunnistas Käit ERR-ile. "See siin on ikkagi A-koondis, mehed ja teine klass. Igapäevaselt mängin ma tõesti U-23 eest, aga liigamängudele ei tule elu sees nii palju rahvast, kui koondise mängudele. Fännid ja kõik – see on absoluutselt teine ja see melu on koondises palju parem."

Oled sa klubis ka tähele pannud, et seda A-koondise kogemust kuidagi hinnatakse, on sul klubis inimestega selliseid arutelusid tekkinud, et oh kui kihvt, et sa saad seda asja teha? "Ikka on, olen U-18 ja U-23 treeneriga arutanud, nemad on väga õnnelikud, et mind A-koondisse kutsutakse ning kui platsile saan. Klubi jaoks on see väga uhke, kui nende mängijad käivad A-koondise eest mängimas ja seda ka hästi teevad. Niipalju oleme rääkinud."

Sõlmisid Fulhamiga kaheaastase lepingu, mida see tähendab? "See tähendab seda, et selle kahe aasta jooksul põhitiimi murda. Kaks aastat anti pikendust, see näitab seda, et klubi usub minusse ja et on võimalus selle kahe aasta jooksul Fulhami eest debüüt teha ja põhitiimi murda."

Oled sa praegusel hetkel natuke kurb või pettunud ka, et sa seda veel teinud ei ole? "Ei ole pettunud – samas võib-olla natukene, kuna mul on ette tulnud vigastused. Eks ikka iga asi tuleb omal ajal, loodame, et järgmine aasta, kui mitte selle aasta lõpus," oli Käit lootusrikas.

Kui palju selle aasta pikk vigastuspaus klubihooaja läbimurde seisukohast ära rikkus? "See pikk seljavigastus, mis mul oli, hakkas eelmise aasta lõpust. Kahjuks ei saanud seda ka hooaja alguseks täiesti terveks, pidin veel kuu aega vahele jätma. Pärast seda oli kõik jälle hästi, kahjuks tuli küll kubemesong, millega pidin operatsioonil käima, kuid see oli kolm nädalat ja olin jälle platsil tagasi. Nii palju aega nüüd ka ei ole puudunud."

Palju sa oled sellel hooajal esindusmeeskonnaga trenni teha saanud? "Kui aus olla, ei ole sellel hooajal kordagi saanud," tunnistas Käit. "Treener on Slavisa Jokanovic, kes on sellist sorti, et ta on kuni hooaja lõpuni nende mängijatega, kes tegid kaasa hooaja ettevalmistusperioodi. Praegu on Fulham ka play-offi ääre peal ja ei taheta noori ka usaldada, tähtsad mängud on ees. Ma arvan, et kui on kaks-kolm mängu lõpuni ja on kindel, kas oleme play-offis või mitte, siis äkki mingid noored ikka võimaluse saavad."