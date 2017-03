Carolina Kostner ebakindlast kavast: ei tohi lubada end sellest mõjutada

Carolina Kostner, lühikava on nüüd selja taga ja see oli sinu jaoks natuke ebakindel. „See ei olnud täiuslik võistlus,” nõustus Kostner intervjuus ERR-ile. „Igal võistlusel on oma jutustada oma lugu ja kui ma siia tulin, mõtlesin, et ma olen juba nii palju võistelnud, et peaksin seda teadma."

„Iga kord on aga erinev ja see on ka spordi võlu. Ma arvan, et eksimus või halb võistlus ei tohiks muuta armastust ja kirge, mida ma selle ilusa spordiala vastu tunnen.”

Mis oli täna sinu jaoks erinev, ka kava lõpetanud piruetis? „See juhtus nii kiiresti, et praegu on raske öelda," kommenteeris Kostner. "Usun, et pärast videoanalüüsi teaksin rohkem öelda. On keeruline seda nii lühidalt seletada."

Kas tunned, et oled sarnases vormis kui olid Euroopa meistrivõistlustel? „Nagu ma enne ütlesin, on iga päev uus päev ja võistlused on alati erinevad. Mõnikord on kergem, mõnikord keerulisem – see on kui künklik tee, aga sa ei tohi lubada end sellest mõjutada," lõpetas itaallanna.