Uisuliidu peasekretär selgitas, kuidas on võimalik lunastada olümpiapääse

Kuidas valite välja uisutaja, kes läheb otsustavale OM-kvalifikatsioonivõistlusele? „Meil on 5. aprillil juhatuse koosolek ja ilmselt esitame seal plaani," sõnas Kuura ERR-ile. "Orienteeruvalt koosneb kvalifikatsioonivõistlus kolmest võistlusest. Kõigepealt tuleb katsevõistlus nende vahel, kes on meie parimad, järgmine võistlus on esimene Challenge seeria võistlus enne Oberstdorfi, Oberstdorf on viimane katsevõistlus 27.-30. septembril. Challenge seeria parim sõidab Oberstdorfi võistlustele. Praegu me veel väga täpselt ei tea - vanasti oli nii, et ainult ühe maa esindaja sai kvalifikatsioonivõistlusele, aga kuna Oberstdorfi võistlus on nüüd moodustatud nagu Challengeri võistlus, pääseb sinna sisuliselt kolm võistlejat."

„Seda me nüüd arutame, kas viime sinna välja kõik kolm võistlejat ja koha saab neist parim, mis ei tähenda, et see võistleja olümpiamängudel võistleb, sest sinnani on kvalifikatsioonivõistlusest veel viis kuud. See sõltub ikkagi sellest, kuidas esinetakse pärast Eesti meistrivõistlustel ja kahel rahvusvahelisel võistlusel. Sealt valitakse parim, juhul, kui me saame olümpiakoha. Kui ei saa, läheb vana rada edasi ja peame rohkem arenema."