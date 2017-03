Uisutreener Jelena Abolina toob Helsingist kaasa uusi ja põnevaid ideid

Oled 13 aastat olnud treener, mida huvitavat siit koju viid? „Palju huvitavaid asju ja teemasid, peamine teema oli ikkagi, kuidas sportlaste vigastusi eeldada," sõnas Abolina ERR-ile. "Rääkisime sellest, mida tohib teha ja mida mitte ja mis on peamised vead treeningprotsessis. Muidugi oli kajastatud ka selline teema nagu taastumine ja palju räägiti sellest, mis varustust peaks kasutama. Tegime koha peal ka mõned harjutused, kuidas peaks õiget soojendust tegema.”

Kas saad öelda, mis selles uut on või jätad selle saladuseks oma õpilastele? „Ma kindlasti katsetan seda oma sportlaste peal, aga võib öelda, et kui vanasti tehti rohkem üksikharjutusi, on praegu rohkem kompleksne lähenemine – aga kõike ma ei räägi!”

Treenereid oli päris paljudest riikidest, mida soovitati uute taastumisvahenditena? „Tõesti oli palju treenereid, füsioterapeute ning lihtsalt spetsialiste. Osales 50 inimest 12 riigist. Minu jaoks oli uueks teemaks nõelteraapia," tõdes Abolina. "See oli üks peamine teema, kuidas sportlased saaksid kiiresti taastuda nii, et juba saadud vigastus ei hakka pikemaks ajaks levima ja ei võtaks palju aega taastumiseks.”

Mis varustuse osas põnevat välja käidi, kas on midagi revolutsioonilist välja mõeldud? „Saabastel on sees uus antišokk-tald, mis soodustab kolme- ja neljakordsetest hüpetest maandumist. Samuti räägiti meile uutest teradest, millel sportlase kehamass ei toeta kahele punktile, nagu vanadel teradel, mida me kõik veel kasutame, uutel teradel vajub sportlase kehamass uisule terve tera ulatuses. See toetab palju rohkem ja see ei tekita nii palju stressi ja pinget sportlase seljale ning põlvedele."

„Kuna hüpped, piruetid ja sammud lähevad aina keerulisemaks, näeme tänapäeval aina rohkem neljakordseid hüppeid ja kui ma ei eksi, võime ka siinsetel maailmameistrivõistlustel naiste esituses neljakordset hüpet näha. Muidugi võib see kõik vigastusi tekitada. Seetõttu otsitakse aina rohkem, kuidas tugevat maandumist leevendada,” lõpetas Abolina.