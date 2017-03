Levandi Hälvini debüüdist: olen tema üle uhke

"Väärikas. Mul on hea meel tema üle," ütles Levandi intervjuus ERR-ile. "Ta suutis näidata, mida ta treenis, mida ta ette valmistas. Ta sai hakkama selle väga närvilise õhkkonnaga, mis siin MM-il on, sest see pole tavaline MM, see on ikkagi valikturniir olümpiamängudele. Olen uhke, sest esimene kord olla sellel võistlusel ja näidata kõike, mida oskad – tubli! Mul on siiralt hea meel tema üle."

MM-il küll olümpiakohta ei teenitud, kuid olümpiaunistus püsib, sest sügisel jagatakse veel kuus olümpiapiletit. Kuivõrd konkurentsis suudate sügisel selles heitluses olla ja mis selleks peaks tegema? "Tööd peab veel edasi tegema. Sellest võistlusest teha järeldused, et hüpped on väga oluline asi, aga teise hindega tuleb ka sama sihikindlalt tegeleda, see on väga tähtis osa iluuisutamises," sõnas Levandi. "Meil oli võib-olla liiga suur rõhk tehnilise kriteeriumi täitmisel, see oli täidetud suhteliselt viimasel hetkel ja võib-olla ei olnud nii palju tähelepanu sõiduoskustel ja koreograafial. Nüüd on selge, et see on väga oluline ja sellega tuleb tegeleda."