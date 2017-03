Hälvin MM-debüüdist: tegin seda, mida oskasin

ETV2

Glamuurse ala maailmameistrid selguvad 18-aastase vahe järel Soomes. Pinge on erakordne, sest välja jagatakse suurem osa olümpiapääsmeid. Kogu programm algab 38 naise lühikavaga ja debütandina tuleb jääle ka viimaste aastate Eesti meister Helery Hälvin, keda juhendab varasem MM-hõbe Anna Levandi. Kommentaatorid Anu Säärits ja Liina-Grete Lilender.

Esimesed maailmameistrid selgusid juba 1896. aastal ja kulla võitis siis sakslane Gilbert Fuchs. Nüüd on peamisteks soosikuteks tiitlikaitsja Javier Fernandez Hispaaniast, olümpiavõitja Yuzuru Hanyu Jaapanist, varem kolmel korral kulla võitnud Patrick Chan Kanadast. Stardilehel on 37 meest, kes täitsid MM-normid. Algab neljakordsete hüpete pidu. Kommentaatorid Anu Säärits ja Liina-Grete Lilender.

Kolmandat järjestikkust kulda soovivad võita Meagan Duhamel ja Eric Radford Kanadast. Soome traditsioonid on Duhamelil seejuures väga selged, sest tema vanaema on soomlanna ning saun, sisu ja Sibelius õlgu kehitama ei pane. Eestis üles kasvanud ja sportlaseks sirgunud Natalja Zabijako vahetas 2014. aastal partneri puudumisel lippu ja võistleb Venemaa koondises Aleksandr Enbertiga. Kommentaatorid Anu Säärits ja Liina-Grete Lilender.

Vancouveri olümpial maagiliste esitustega kodupubliku ees kulla võitnud ja Sotši olümpia hõbedaga lõpetanud Tessa Virtue ja Scott Moir tõmbasid 2,5-aastase pausi järel uisud taas jalga ja tulid tagasi tippsporti, et võita järgmisel aastal Koreas taas olümpiakuld. MM annab vastuse, kas nende maagia toimib taas. Lühitantsu rütmiks on sel korral bluus koos svingi või hip-hopiga. Kommentaatorid Anu Säärits ja Liina-Grete Lilender.

Sonja Henie, Carol Heiss, Denise Biellmann, Katarina Witt, Nancy Kerrigan, Oksana Bajul, Michelle Kwan, Surya Bonaly, Kim Yuna – värvikaid diivasid on uisutamises alati jagunud. Kelle oskused ja šarm lummavad seekord publikut üle maailma? Kuidas suudab noortele vastu panna 30-aastane Carolina Kostner, kes võitnud tiitlivõistlustel 17 medalit? Tiitlit kaitseb venelanna Jevgenia Medvedeva, kes tuli 2015. aastal Tallinnas juunioride maailmameistriks. Kommentaatorid Anu Säärits ja Liina-Grete Lilender.

Kolmandat järjestikust kuldmedalit ihkab võita Javier Fernandez, kes krooniti tänavu juba viiekordseks Euroopa meistriks. Hispaanlane treenib Torontos, kus teda juhendab kanadalasest varasem maailmameister Brian Orser, kelle juures harjutab ka olümpiavõitja Yuzuru Hanyu. Jaapani üks popimaid sportlasi on erakordse painduvusega ja riskib alati rohkete neljakordsete hüpetega ja tegi mullu samuraina ka filmidebüüdi. Kommentaatorid Anu Säärits ja Liina-Grete Lilender.

Tiitlit kaitsevad Gabriella Papadakis ja Guillaume Cizeron. Noored prantslased on juba kolmekordsed Euroopa meistrid ja kahekordsed maailmameistrid. Seekord on nende vastas aga tippsporti tagasi tulnud Kanada lemmikud Tessa Virtue ja Scott Moir. Vancouveri olümpiavõitjate triumfist vändati film, kirjutati biograafia ja nad esinesid üle maailma lugematutes tele- ja jääsõudes. Kommentaatorid Anu Säärits ja Liina-Grete Lilender.

Iluuisutamise MM Helsingis: gala

Hartwall Arenal on eelnevate päevade jooksul medalid ja 80% olümpiakohti välja jagatud ning nüüd tulevad maailma kõige kuumemad iluuisutajad publiku ette oma show-kavadega. Sadade miljonite vaatajateni jõudev MM on Soome iseseisvuse 100. juubeliaasta üks mõjukamaid sündmusi. Järgmised maailmameistrivõistlused on 2018. aastal Itaalias ja 2019. aastal Jaapanis. Kommentaatorid Anu Säärits ja Liina-Grete Lilender.