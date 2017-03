Käsipalli meistriliigas võivad veerandfinalistid selgeks saada

29.03 kell 19.00 Viljandi Spordikeskus: Viljandi HC – HC Kehra/Horizon Pulp&Paper

Omavahelised mängud. 1. ring: 25:17; 2. ring: 20:24; 3. ring: 21:20; 4. ring 24:29

Viljandi on sel hooajal HC Kehra/Horizon Pulp&Paperi vastu meistriliigas teeninud kaks võitu ja kaks kaotust.

Põhiturniiri järel neljandat kohta hoidnud Viljandi on suutnud vaheturniiri käigus Viimsi/Tööriistamarketist mööda saada ja kolmandale kohale kerkida. Vahe on Viimsiga siiski vaid üks punkt. HC Kehra/Horizon Pulp&Paper seevastu on kindlalt teisel kohal, kuid kui vaheturniiri lõpuks soovitakse jõuda Servitist mööda, on Viljandi vastu kindlasti võitu tarvis.

30.03 kell 19.00 Viimsi Kooli Spordikeskus: Viimsi/Tööriistamarket – Põlva Serviti

Omavahelised mängud. 1. ring: 23:41; 2. ring: 33:26; 3. ring: 27:33; 4. ring: 14:35

Viimsi/Tööriistamarket pole vaheturniiril suutnud veel võidurõõmu teenida ning seetõttu on turniiritabelis Viljandi endast mööda lastud. "Viljandiga on üks punkt vahet. Kui nad teiste käest punkte juurde ei nopi, on meil võimalik neist ikkagi mööda saada," sõnas Viimsi/Tööriistamarketi mängumees Siim Pinnonen.

Servitile hävis Viimsi vaheturniiri avavoorus lausa 21 väravaga. Pinnonen loodab, et selline veresaun seekord ei kordu. "Halvemini enam mängida ei saa. Loodetavasti õnnestub meil seekord parem koosseis kokku saada."

Serviti mängumees Kristjan Muuga uskus samuti, et Viimsi peetav kohtumine nende jaoks nii lihtne ei tule. "Põlvas käisid nad hõredama koosseisusga. Kui nad mehed kokku saavad, siis on nad ühtlane ja hea tahtmisega meeskond. Kui neil kõigil on hea päev, siis võib tulla võrdne mäng."

Muuga sõnul soovib Serviti kiiresti vaheturniiri esikoha kindlustada, et enne hooaja otsustavaid mänge pisut kergemalt hingata.

30.03 kell 19.00 Tapa Spordikeskus: SK Tapa – Aruküla

Omavahelised mängud. 1. ring: 26:25; 2. ring: 24:19; 3. ring: 25:26; 4. ring: 25:29

Tapa ja Aruküla mäng on mõlema meeskonna jaoks elu ja surma küsimus. "Taganeda pole kuskile," tõdes ka Tapa peatreener Elmu Koppelmann, kelle hoolealused pole vaheturniiril võite teeninud.

"Tundub, et meie seisund pole hooaja algusega võrreldes kõige parem. Treenituse tase on vigastuste ja tööülesannete täitmisega seoses vilets. Loodame selle mängu siiski võita. Nii palju meil vast ikka on taset," lisas Koppelmann.

Aruküla võitis vaheturniiri avavoorus Tapat nelja väravaga. Neljapäevase kaotuse korral jääb neil veel võimalus veerandfinaali murda, kui nad alistavad Tallase ja Tapa viimases ringis Tallasest jagu ei saa.