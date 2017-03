Šarapova kaasmängijate kriitikast: ma ei saa seda kontrollida

Peatselt dopingukeelu alt vabanev naiste tennise endine maailma esireket Maria Šarapova ütles, et on võistlustulle naasmise üle väga põnevil ja eemalolek on talle jõudu juurde andnud.

Šarapova põrus mullu Austraalia lahtiste ajal dopingukontrollis, kuna oli tarvitanud meldooniumit, mis aga 2016. aasta 1. jaanuarist kuulub keelatud ainete nimekirja. Algselt määrati Šarapovale kaheaastane võistluskeeld, kuid venelanna pöördus Rahvusvahelise Spordiarbitraaži (CAS) poole ja seal vähendati võistluskeeld 15 kuule. CAS-i otsuses seisis, et nende hinnangul ei tarvitanud Šarapova teadlikult keelatud ainet.

"Kuigi ma olen enda karjääris juba lõpule lähemal kui algusele, tahaks ju iga inimene peatükki lõpetada enda tingimustel," ütles inspireerivate naissportlaste konverentsil kõnelenud Šarapova. "Sellepärast võitlesin nii kõvasti selle nimel, et tõde välja tuleks."

Šarapova naaseb võistlustulle Saksamaal Stuttgardis peetaval turniiril, tema võistluskeeld lõpeb kaks päeva pärast turniiri algust ehk 26. aprillil. Korraldajad andsid Šarapovale vabapääsme ning tema esimene kohtumine on planeeritud kolmapäevale ehk esimesele päevake, kui ta jälle võistelda tohib.

Mitmed tennisetipud on aga selle üle nördimust avaldanud, et dopinguga patustanud Šarapovat eriliselt koheldakse. "Minu arvates pole see okei ja sama on öelnud ka teised mängijad, aga see pole meie otsustada," kommenteeris maailma edetabelis neljandal kohal paiknev slovakitar Dominika Cibulkova. "See ei käi ainult tema kohta, vaid kõik, kes on dopinguga vahele jäänud, peaksid alustama nullist."

Šarapova sõnul ei muretse ta selle üle, kuidas teda vastu võetakse. "Kui sa armastad seda, mida sa teed ja teed seda kire ja aususega, kui sa näed kõvasti vaeva ja treenid väljakul number 28, kus keegi sind ei näe, siis sa tead, mille eest sa seisad ja kes sa oled," ütles vahetult enne võistluskeelu lõppemist 30-aastaseks saav Šarapova.

Samas ei soovinud ta vastata kaasmängijate kriitikale. "See ei ole minu kontrolli all. Mina saan kontrollida ainult seda, mida ma ise teen, kuidas ma võistlen ja kuidas ma enda karjääri ja aega planeerin, kuidas ma tennist mängin," lausus ta. "Ja see on tähtsam kui ükski sõna, mida kunagi ütlen. Minu meelest räägivad teod sõnadest palju rohkem."

Vahepealse võistluspausi ajal on Šarapova end erinevates koolides täiendanud, käinud reklaamiagentuurides praktikal, nädala veetis ta korvpalliliiga NBA komissari Adam Silveri töövarjuna ja nädala koos Nike’i disaineritega, lisaks tegeles veel enda kommifirma Sugarpovaga.

"Õppisin, et elu võib ka ilma tenniseta hea olla," ütles Šarapova, kes lisaks kõigele muule sai valmis ka autobiograafia, mis peaks ilmuma septembris. "See aeg andis mulle palju jõudu."

Siiski ootab ta juba pikisilmil võistlusväljakutele naasmist. "Olen viimasel neljal kuul kõvasti treeninud, aga muidugi trenn pole kunagi samasugune nagu võistlustel mängimine," sõnas Šarapova. "Aga ma tean, et mul on veel piisavalt motivatsiooni, et olla nii hea tennisemängija kui võimalik."