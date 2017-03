Hernits 1999. aasta Helsingi MM-ist: see on võistlus, mida meenutada

Hernits rääkis intervjuus ERR-ile enda ülesannetest Helsingi MM-il ja avaldas, et tänavu on vastutust rohkem. "Sellest aastast on kaks suurt tegijat ISU tiimist on ära läinud ja kui varem on kõik läbi nende käinud, siis sel aastal tuleb ise rohkem käed külge panna, otsuseid vastu võtta ja vastutada," sõnas ta. "Varem selliseid otsuseid ise ei saanud teha, läkski natuke nüriks võib-olla. Nüüd on põnevam."

Hernits on ka ise Helsingis MM-il võistelnud – 1999. aastal sai ta 19. koha. "Väga head mälestused on seoses selle võistlusega. Võib-olla igat võistlust ei tahagi meenutada, aga seda hea meelega," muheles Hernits, kelle karjääri parim MM-tulemus on 18. koht. "See oli ka selles suhtes eriline võistlus, et seda meenutatakse siiani kui üht parimat meestevõistlust selles mõttes, et 24 vabakavasõitjast 22 sõitis praktiliselt puhta kava. Sportlasena muidugi oleks tahtnud, et teised oleks halvemini sõitnud, siis oleks võib-olla parema koha saanud, aga väga hea emotsioon jäi sellest. Mäletan, et vorm oli hea ja jää istus."

Eesti korraldas 2010. aastal Euroopa meistrivõistlused ja kaks aastat tagasi juunioride maailmameistrivõistlused. Millised on Eesti võimalused kunagi ka täiskasvanute MM-i korraldada? "Kardan, et MM-iga on natuke halvasti. Areeni suurus paneb asja paika," tõdes Hernits. "Euroopa meistrivõistlused või juunioride MM jäävad paraku laeks nende areenidega, mis meil praegu on."