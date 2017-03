MM-debüüti tegev Hälvin: olen väga õnnelik, et lõpuks õnnestus siia saada

Iluuisutamises on viimastel aastatel tase kõvasti tõusnud ja pole sugugi lihtne täita MM-i norme. Eelmisel aastal Bostoni MM-il ei olnudki ühtegi Eesti iluuisutajat, aga nüüd, kui meie põhjanaabrid korraldavad enda 100. iseseisvusaastal maailmameistrivõistlusi, kvalifitseerus MM-ile Helery Hälvin, kes tuli ka Eesti meistriks.

Milline on enesetunne enne MM-i algust, kas üks unistustest hakkab realiseeruma? "Jaa, on see nii! Treeningud ja kõik on nii erinevad ja need on nii ägedad, sest treeningul on sama palju rahvast kui võistlustel. Väga äge kogemus ja ma olen väga õnnelik, et mul lõpuks õnnestus siia saada," ütles Hälvin "Terevisioonile" antud intervjuus.

Olid treeningul ühes soojenduses näiteks Carolina Kostneriga, kõikvõimalikke medaleid võitnud suure staariga. Kuidas on selliste staaridega sõita? "Mäletan, et ta oli üks minu esimestest lemmikutest ja nüüd olla temaga ühel jääl – see on ainult au. See on väga äge," tunnistas Hälvin. "Väga äge tunne!"

Aga samas ei tohi ainult teda imetleda, tuleb enda tööd teha? "Kindlasti tuleb iseendale keskenduda, mitte ümberringi vaadata. Eks natuke ikka silm piilub trenni ajal ühte ja teise kohta, aga ikka keskendun iseendale," sõnas ta.

Milline on peaareeni jää? "Jää on erinev, ta on väga pehme, meil Tallinnas sellist pehmet ei ole," rääkis Hälvin. "Aga selles suhtes on väga äge, et rahvas elab kaasa. See on midagi teist, see ei ole rutiinne treening. Seda fiilingut on väga raske kirjeldada, seda peab tundma."

Naiste üksiksõidus on tiitlikaitsja noor venelanna Jevgenija Medvedjeva, kas sa neid päris liidreid ka vaatad sellise ahhetusega, et kuidas nad küll seda kõike oskavad? "No kes siis ei vaataks! Me kõik vaatame ja siis vaatame, mida nad kõik teevad. Tahaks ka sinna jõuda!" tõdes Hälvin. "Suu lahti jääd vaatama neid imelapsi."

On sul enne võistlust ka mõni rituaal? "Uisud jalga, kostüüm selga, vaimselt valmis, füüsiliselt valmis – kõik," sõnas Hälvin.

ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne naiste üksiksõidu lühikavas algab kell 14.