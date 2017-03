Konstantin Vassiljev: realiseerimine oli täna maailmatasemel

"Kindlasti oli täna tulemus hea ja 5000 inimest, kes tulid, jäid sellega rahule," sõnas Vassiljev intervjuus ETV spordisaatele. "Me ei pea kiirustama, et sellest momendist läheb kõik ülespoole. See võit oli teenitud, väga raskelt teenitud ja oleme sellega rahul, aga meie arengus on veel pikk tee ees."

"Realiseerimine oli täna maailmatasemel. Meil oli kolm-neli võimalust ja lõime neist kolm väravat. Kaitsemäng nagu peabki olema meiesugusel koondisel. Püsisime oma liinis väga tihedalt ja väravavaht tõrjus õigetel hetkel. See andis meile enesekindlust."

Vassiljev ise sekkus täna vahetusmeestepingilt, kuid lõi värava ja tegi eeltöö Sergei Zenjovi tabamusele. "See ei ole esimene kord, kui tulen vahetusest. Ei ole mingit probleemi. Selline oli ka treenerite idee ja kokkulepe. Kõik olime selleks valmis, et anda endast parim. Ükskõik kas 15 või 30 minutit - see ei olnud põhiline."