Ragnar Klavan: tegime veel ühe sammu edasi

Eesti kapteni Ragnar Klavani arvates ei tulnud vastased täna väljakule nii motiveeritult kui eestlased. "Kogu situatsioon Eestis - nende jaoks mitte võib-olla kõige soojem periood ja välja mitte kõige paremas korras nende arvates," lausus Klavan ETV-le. "Eks see kõik jättis jälje, aga meie enesekindlusele on see hea. Me ikka võitlesime lõpuni ja andsime endast parima."

Klavan võrdles Horvaatia-mängu ka võõrsil 0:0 lõppenud MM-valikkohtumisega, kus vastaseks oli Küpros. "Ega väga palju võimalusi siin ei olnud ka. Võib-olla üks teravam situatsioon veel. Küprosel oli ka üks-kaks võimalust. Samamoodi, kui oleks need ära löönud, oleks tulnud võit ja hoopis teine jutt," ütles Klavan.

"Küprose mäng peale Belgia mängu tulime tagasi ja näitasime, et saame kõigepealt kaitse pidama ja sealt liigume edasi. Täna tegime jälle järgmise sammu. Loodame, et need sammud jäävad püsima."

Klavan sõnul loeb jalgpallis üksnes viimane mäng. "Eks siit tuleb ka omad järeldused teha, vaadata, mis oli hästi ja mis halvasti ning proovida edasi liikuda. Kahjuks nii väike jalgpalliriik nagu Eesti - seal on omad tõusud ja mõõnad. Sellega tuleb leppida."

Eesti läks mängu juhtima juba avaminutil Siim Lutsu väravast. Enda sõnul pole ta nii kiiret väravat veel löönud. "Suutsin kaitsjate eksimuse ära kasutada. Hea võimaluse, lõin peale, jalgevahelt sisse ja 1:0," kommenteeris Luts.

"See on kahe otsaga asi. Vahepeal on sellest suur kasu, et lööd kohe ära, aga teinekord jällegi tapab su enda mängu ära," jätkas Luts. "Ma usun, et saime Horvaatiale vastu isegi, kui 1:0 ees olime."