25 000 euro suurusele stipendiumile kandideerib 70 noorsportlast

Stipendiumit antakse välja teist aastat ja selle eesmärk on toetada lootustandvate noorte talentide ettevalmistust ja osalemist rahvusvahelistel võistlustel. Kõige enam avaldusi laekus tänavu kergejõustiklastelt, järgnesid purjetajad ja suusatajad.

"Esindatud on kolmekümne kolme ala noorsportlased - peotantsust poksini ja suusaorienteerumisest snuukrini. Valiku tegemine saab olema keeruline. Lähtume valikut tehes eesmärgist toetada eelkõige nende lootustandvate noorte sportlaste ettevalmistust ja osalemist rahvusvahelistel võistlustel, kellel rahalised võimalused on seni olnud piiratud," ütles ERGO Eesti juht Tarmo Koll. Stipendium on sihtotstarbeline ja mõeldud treening- ning võistluskulude või spordivahendite soetamise katteks.

Lõpliku otsuse stipendiumite määramise kohta teeb ERGO poolt kokku kutsutud hindamiskomisjon hiljemalt 27. aprilliks.