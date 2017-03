Helery Hälvin: kindlasti olen paremas vormis kui EM-il

"Treeningud on läinud hästi. Vorm on olemas. Nüüd tuleb lihtsalt minna ja teha," sõnas loosirattast järjekorranumbri "14" võtnud Hälvin intervjuus ERR-ile.

Hälvini sõnul on ta võrreldes 15. koha toonud Euroopa meistrivõistlustega oma kava, eriti samme lihvinud ja tunneb ennast nüüd paremas vormis olevat.

"Ma arvan, et kui kuulen oma punkte ja öeldakse, et "season best" [hooaja parim punktisumma]. Siis ma olen väga rahul!" ütles MM-võistluste debütant.