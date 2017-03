Ratastoolitennisistid tõid turniirilt Eestile 11. koha

Ratastoolitennise treeneri Alar Milki sõnul tuli meie poistel alagrupi mõlemas mängus tunnistada vastaste paremust. "Võistlesime väga tugevas alagrupis Venemaa ja Austria sportlastega. Kuigi kaotasime mõlemale võistkonnale tulemustega 3:0, said meie sportlased hindamatu mängukogemuse. Lõpparvestuses jäime 13 riigi hulgas 11. kohale. Lootsime kõrgemat tulemust, aga see on Eesti mängijate kogemusi ja maailma edetabeli kohti arvestades ootuspärane," rääkis Milk Eesti Invaspordi Liidu pressiteate vahendusel. Treeneri sõnul on rahvusvahelises pildis silma hakanud see, et Eesti sportlased näitavad pidevat arengut ja on sellega Eesti ratastoolitennise Euroopa kaardile märkinud.

Alar Milk lisas, et kuigi mitmel juhul olid Eesti sportlased mängupildis vastastega võrdsed, tuleb veel palju tööd teha just sportlaste mentaalse ettevalmistusega, et tehnilised oskused mänguskooris positiivseteks tulemusteks muutuksid. "Mentaalse ettevalmistuse vahe hakkas silma ka 10. koha mängus, kui olime vastamisi Portugaliga, kellega olime mängupildis väga võrdsed. Siiski võtsid võidu portugaallased tulemusega 3:0," rääkis treener.

Eesti edastas oma tulemusega 13. kohale jäänud Iirimaad ja 12. koha saavutanud Leedut, keda omavahelises võistluses võitsime. "Turniiril saadud tulemustest teebki kõige rohkem head meelt, et suutsime alistada Leedu, kellele veebruaris Tallinnas toimunud Balti Cupil kaotasime. Seekord alistasime lõunanaabrid tasavägise mängu otsustavas setis tulemusega 10:8," rõõmustas Milk.

Treeneri sõnul on hoolimata sellest, et meie ratastoolitennise mängijate pink on lühike, meil välja panna maailmaarvestuses tugevad mängijad. "Rõõm oli näha, et Mait Mätas näitas turniiri 10 päeva jooksul ühtlast taset ja pidevat arengut. Nii on meie esimängija Viljar Villiste kõrvale kasvamas veelgi tugevaid sportlasi," sõnas Milk. Eesti ratastoolitennis on viimastel aastatel jõudsalt arenenud ning sportlaste osalemine rahvusvahelistel turniiridel tõstab Eesti ratastoolitennise järjest enam ka maailmapildile.

World Team Cup Euroopa kvalifikatsiooniturniir peeti Portugalis 21.-26. märtsini. World Team Cup on tähtsaim ratastoolitennise võistlus, mis võrdub tennises maailmameistrivõitlusega ning tavatennises on selle ekvivalendiks kõrgetasemelised turniirid Davis Cup ja Fed Cup. World Team Cup turniiri peetakse iga-aastaselt ning tänavu toimub võistlus Itaalias 1.-7. mai 2017.