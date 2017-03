Käit elust Fulhamis: äkki tuleb hooaja lõpus kutse põhimeeskonda

„Juttu põhitiimist ei ole veel kahjuks olnud, sest põhitiim on play-offi ääre peal, hetkel minu teada seitsmendad ja kahe punktiga väljas (üleminekumängudest jäädakse praegu ühe punkti kaugusele - toim.),” sõnas Käit intervjuus Vikerraadiole. „Noortega veel ei riskita.”

„Vaatame, kuidas hooaeg läheb, paar mängu on veel ees. Kui läheb nii, et on kindel play-off või kindel, et ei saa play-offi, siis äkki tuleb ka kutse põhimeeskonda,” oli Käit lootusrikas. „Vaatame, kuidas läheb. Minu töö on praegu jätkata U-23-s, hästi treenida, rasket trenni teha ja siis vaatame, mis saab.”

Veebruaris sõlmis Käit Londoni Fulhami linnaosas asuva meeskonnaga uue lepingu, mille alusel jääb ta Inglismaa pealinna 2019. aasta suveni.