Aafrika tippkoondiste mäng jäeti väljakule jooksnud fännide tõttu pooleli

Mängijad lahkusid väljakult ning kohtunik Tony Chapron otsustas mängu lõpetada. „Ma ei ütleks, et inimesed olid vägivaldsed, pigem tahtsid nad lihtsalt mängijatega koos väljakul viibida,” ütles L'Equipe'i ajakirjanik Herve Penot BBC-le.

„Samas ei tea kunagi, mis võib juhtuda – organisatoorne pool oli uskumatu katastroof. Kui mäng oli kestnud 20-30 minutit, jooksid mõned inimesed väljakule, teise poolaja algust lükati väljakul viibinud inimeste tõttu edasi ning kohtunik ütles, et kui see veel kordub, jätab ta mängu pooleli. See oli üks paras segadus.”

Enne mängu pooleli jätmist viis Sadio Mane Senegali teisel poolajal penaltist juhtima, kuid Bi Gohi Cyriac viigistas kolm minutit hiljem.