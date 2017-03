12. juunil toimub Läti - Eesti maavõistlus

Eesti ja Läti alaliidu leppisid kokku, et 12. juunil 2017 toimub kahe riigi meeste koondiste vaheline maavõistlus Lätis. Täpse toimumiskoha teatab Läti alaliit lähiajal.

Tegemist saab olema 54. Eesti - Läti maavõistlusega. Eestil on kirjas 9 võitu, 20 viiki ja 24 kaotust. Oleme lätlastele löönud 55 ja endale lasknud lüüa 77 väravat.

Ühtlasi lepiti kokku, et 2019. aasta suvel toimub Eesti – Läti maavõistlus Kuressaares. Viimati pidas koondis mängu Saaremaal 2008. aastal.

„Mul on väga hea meel, et Eesti koondis taas Saaremaale tuleb ja peab siin ühe oma tähtsaima maavõistluse naabri Lätiga," lausus Kuressaare linnapea Madis Kallas. „Kindlasti annab see lisatõuke meie plaanidele viia ellu Kuressaare linnastaadioni ehitamise teine etapp. Soovime kujundada sellest maavõistlusest suurema kultuurilise sündmuse."