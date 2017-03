Kolm kaugushüppajat nõuavad Ateena OM-i medalite ümberjagamist

Austraallanna Bronwyn Thompson, India esindaja Anju Bobby George ja britt Jade Johnson, kes jäid venelannade Tatjana Lebedeva, Irina Simagina (nüüd Irina Melešina) ning Tatjana Kotova järel Ateenas vastavalt neljandaks, viiendaks ning kuuendaks, on Austraalia ajalehe Courier Mail sõnul palunud oma kergejõustikuliitudelt toetust, enne, kui nad rahvusvahelise kergejõustikuliidu (IAAF-i) ning rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK-i) poole pöörduvad.

Nii Lebedeva, Melešina kui Kotova on pärast 2004. aasta olümpiamänge dopinguga vahele jäänud, kuid nende Ateena dopinguproovid ei osutunud positiivseks ning need on juba hävitatud. Samuti on kümme aastat kestev aegumistähtaeg nüüdseks lõppenud.

"Võimalus keelatud ainete tarvitamist kinnitada või ümber lükata, on proovide hävitamisega kadunud," sõnas austraallanna Thompson Courier Mailile. Thompson tunnistas, et venelannade tulemuste tühistamine on vähetõenäoline, kuid tõi välja, et nii sprinter Marion Jones kui rattur Lance Armstrong jäid hilisemate dopinguskandaalide tõttu olümpiamedalitest ilma, kuigi nad ei jäänud OM-i järel dopinguga vahele.

"Mul on pärast karjääri lõpetamist olnud suurepärane elu, kuid kas ma sooviksin tagantjärgi olümpiakulla võita, kui kolme dopingupatuse sportlased tühistatakse? Kahtlemata," tunnistas Thompson. Tema endise treeneri Gary Bourne'i sõnul tehti pjedestaalilt välja jäänud sportlastele Ateena olümpia järel ülekohut.

"Me oleme kindlal arvamusel, et ROK-i laboratoorium kukkus 2004. aasta OM-i järel läbi, sest nad ei suutnud Venemaa sportlaste positiivseid dopinguproove tuvastada," rääkis Bourne.

"Me usume, et ROK on juhtunus süüdi ning peab vastutama selle ees, et nad ei suutnud puhtaid sportlaseid kaitsta."