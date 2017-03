Jalgpallihaigla nimetas aasta jalgpalligeeniusteks Klavani ja Infoneti

Eesti jalgpallikoondise fänniühenduse Jalgpallihaigla iga-aastasel jalgpalligeeniuse valimisel tehti ajalugu - esmakordselt läks tiitel jagamisele. 15. korda toimunud valimistel said võrdselt hääli koondise kapten Ragnar Klavan ja 2016. aastal Premium liiga võitnud FC Infonet.

Ragnar Klavani jaoks on tegemist juba kolmanda jalgpalligeeniuse tiitliga, varasemalt hindasid fännid ta jalgpalliaasta parimaks 2013. ja 2014.

aastal. FC Infonet ehk uue nimega FCI Tallinn võitis tiitli esmakordselt.

Fännide põhjendus Infoneti geeniuseks valimisele oli Eesti meistrivõistluste võit, „kopitama kippunud liiga erksamaks muutmine ja

põnevas lõpuheitluses kulla võtmine'' ning Ragnar Klavani puhul sai seekord määravaks „läbimurre Inglise liiga esiotsa kuuluvas võistkonnas Liverpoolis“ ja see, et ta on koondise kapten ja liider.

Auhinnad antakse kahe väikese jalkamehe poolt üle aasta esimesel kodumängul, 28. märtsil Eesti-Horvaatia sõpruskohtumisel.