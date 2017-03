Siim Luts viis Eesti vutikoondise Horvaatia vastu kiirelt juhtima

Eesti läks kohtumist juba esimese minuti lõpus juhtima, kui vastastel võeti pall ja Siim Luts saatis selle väravavahi jalge vahelt külaliste väravasse.

Eesti algkoosseis:

Mihkel Aksalu, Taijo Teniste, Nikita Baranov, Ragnar Klavan, Ken Kallaste, Karol Mets, Artjom Dmitrijev, Mattias Käit, Janar Toomet, Siim Luts, Henri Anier.

Enne mängu:

Horvaatiaga on Eesti varem kohtunud kaheksal korral. Seni on Horvaatia kuuel korral peale jäänud, kaks korda on mäng jäänud viiki. Horvaatia koondise koosseisus ei sõitnud Tallinna nende tippmängijad Ivan Rakitic, Luka Modric, Daniel Subasic ja Mario Mandžukic. Eesti ei ole võrreldes laupäevase MM-valiksarja mänguga Küprose vastu koosseisus muudatusi teinud.

"See on ka minu jaoks esimene mäng, kus ma saan reaalselt parimate mängijatega sõprusmängu pidada. See on koht, kus me peame parimad väljakule saatma, aga ka andma kellelegi võimaluse ennast tõestada," tõdes koondise peatreener Martin Reim eile ERR-ile. "Eks me ehitame oma mängu üles selliselt, et me suudaks võita."

FIFA maailma edetabelis on Horvaatia 16. ning Eesti 119. kohal. Mängu vilistab teenekas inglane Mark Clattenburg.

"Tunneme nende stiile, olen analüüsinud mõlema meeskonna taktikat ja õppinud nende jalgpalli,” sõnas Clattenburg intervjuus ERR-ile. „See on küll maavõistlus, kuid on oluline, et esineksime kõrgeimal tasemel nagu ka mängijad, sest kõik mäletavad kohtuniku ühte eksimust. Tahame anda endast parima," kinnitas vilemees.