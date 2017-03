Iluuisutamise MM-il ei lubata treenereid enam sportlaste riietusruumi

Jää kvaliteet on treening- ja peaareenil erinev ning erinevad olid ka eestlannast MM-debütandi Helery Hälvini treeningud.

"Treeninghallis on päris külm, kuid sellele vaatamata on jää päris pehme. Peaareenil oli näha, et ta tundis ennast paremini ja uisk libises paremini. Hommikune trenn oli seega vähe kvaliteetsem," rääkis ETV spordiuudistele treener Anna Levandi.

Helsingis on ISU-poolse korralduskomitee üheks liikmeks eestlane Margus Hernits, kes avaldas, et uuendusena ei lubata võistlejate soovil treenereid enam sportlastega koos riietusruumidesse.

"Kahjuks on olnud treenereid, kes ei ole ennast hästi üleval pidanud," selgitas Hernits veidrana tunduvat reeglit.

Kolmapäeval algaval MM-il toimub teisipäeval lühikava loosimine.