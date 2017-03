VIDEO | Rain Veideman: mäng käis üles-alla nagu ameerika mäed

Veideman viskas 31 minutiga 23 punkti ja oli oma meeskonna paremuselt teine skooritegija. Ta tabas kaheseid 4/8, kolmesed 2/8 ja vabaviskeid 9/10. Lisaks võttis ta kolm lauapalli ja jagas neli resultatiivset söötu.

Seejuures tõi Veideman oma 23-st punktist 18 viimasel veerandajal ning tabas viimasel minutil ka rünnaku viimastel sekunditel lauapõrkest kolmese, mis Udine lõplikult ette viis.

"See oli raske mäng. Me alustasime väga halvasti ja olime vahepeal peaaegu 20 punktiga taga. Teisel veerandil hakkasime mängima, kuid kolmandal veerandil taas ei mänginud. Mäng käis nagu ameerika mäed üles-alla. Aga see ei tähenda midagi, kui lõpuks tablool näitab meie võitu," rääkis Veideman Itaalia meediale.

Oma hullumeelse kaugviske kohta lisas ta: "Seal oli mingi kolm sekundit ründeaega ja ma pidin viskama. Kui sellise tabad, siis tabad, kui mitte, siis pole midagi teha. Meil ei olnud head rünnakut sel hetkel, kuid selline on korvpall."

Intervjuud Veidemaniga saab vaadata SIIN.