Martin Reim: mänguplaan Horvaatia vastu on lühem kui Küprose oma

"Juurde ei ole kedagi tulnud ja ära pole ka kedagi kukkunud selliselt, et üldse kasutada ei saaks. Kindlasti on mängijaid, kes on rohkem väsinud ja kelle asemel oleks tarvis teine mängija sellele positsioonile panna," sõnas Eesti koondise peatreener Martin Reim ERR-ile.

"See on ka minu jaoks esimene mäng, kus ma reaalselt parimate mängijatega saan sõprusmängu pidada. See on koht, kus me peame parimad väljakule saatma, aga ka andma anda ka võimalust kellelegi ennast tõestada," lisas Reim. "Eks me oma mängu ehitame üles selliselt, et me suudaks võita."

Reim tunnistas, et kogu koondise treeninglaager läks Küprose mänguks valmistumiseks, kuna see oli valikmäng ja seetõttu ka olulisem. "Muidugi me treeneritega Horvaatia mänguplaanid ja oma mõtted selleks mänguks tegime enne valmis. Kindlasti on (mänguplaan) lühem ja kompaktsem kui enne Küprost, sest aega on vähem."

Horvaatia koondise koosseisus ei sõitnud Tallinna nende tippmängijad Ivan Rakitic, Luka Modric, Daniel Subasic ja Mario Mandžukic. Eesti ei ole võrreldes laupäevase Küprose mänguga koosseisus muudatusi teinud. Horvaatia puhul eeldatakse, et nende mängupilt varasemast oluliselt ei erine.

"Olen korra, umbes viis aastat tagasi, Eesti vastu mänginud, aga ma ei tea, kas nad on sellest ajast alates koosseisu muutnud. Vaatame täna õhtul erinevaid videoid ja momente, aga praegu me nendest väga palju ei tea. Tean mõningaid mängijaid, Klavanit Liverpoolist, aga teisi mitte," selgitas Horvaatia ründaja Ivan Perisic ERR-ile.