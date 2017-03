Kaksikduubli kogunud Kangur: oli üks päris kole mäng

"Ma arvan, et see tulemus on oluline. Me võitsime. Tõsi, see polnud kõige parem mäng meie poolt. Tegelikult oli see päris kole mäng. Oli väga füüsiline mäng ja me suutsime võtta tänavuse hooaja ühe parima võidu," sõnas eestlane Varese Twitteri konto vahendusel

"See on loogiline, et kui me võidame, siis rahvas leiab tee saali. Loodetavasti suudame ka edaspidi võita ja rahvas tuleb kohale. Me peaksime võtma mäng-mängult. Meil on järgmisel pühapäeval mäng, mille peame võitma. Sealt vaatame edasi," lisas Kangur.