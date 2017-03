Sahkar Racing sõitja Hollandi meistrivõistluste avatapil esikuuikus

MX2 klassis KTMidel osalevad Geerts ja Roosiorg said kvalifikatsioonis 40 motosportlase seas kirja 7. ja 8. ringiaja. Geerts tegi avasõidus üpris hea stardi ja oli kohe esikümnes ning ületas lõpujoone kuuendana. Roosiorul seevastu ei läinud kõik plaanipäraselt ja ta oli 32. Geerts sai ka hea stardi teises sõidus ja kihutas end MM-meeste hulgas viiendaks. Roosiorul läks ka sõit paremini, kui ta oli 19. ja sai punktid kirja.

Kahe sõidu kokkuvõttes sai Geerts (31 punkti) kuuenda koha, Roosiorg oli 3 punktiga 24. Etapi esikolmiku moodustasid hollandlane Brian Bogers (44 p) šveitslane Jeremy Seewer (43 p) ja lõuna-aafriklane Calvin Vlaanderen (40 p).

“Trennis ja kvalifikatsioonis oli mul hea tunne ja sain suhteliselt hea aja. Esimeses sõidus oli hea start ning pääsesin seitsmendana minema ja sõidu jooksul suutsin ka ühest konkurendist mööduda. Teises sõidus oli veelgi parem start, kui olin teine ja peale head sõitu MM-sõitjate vahel lõpetasin viiendana. Sain kinnitust, et liigume õiges suunas ja teeme kõvasti tööd edasi,” võttis oma võistluse kokku Geerts.

“Peale eelmise nädala pauku sain õnneks suhteliselt kohe treenima hakata, et tänaseks valmistuda. Ainuke asi aga, mis tänase päeva jooksul õnnestus, oli kvalifikatsioon. Seal oli tunne päris hea ning sain isegi väga hea ringi välja sõita. Esimese sõidu start aga ebaõnnestus ja tegin esimesed kolm ringi palju vigu ning lõpuks siis neljandal ringil kukkusin mäest alla minekul päris kõvasti ja vigastasin õlga. Peale seda jäi ainult lõpuni pingutada. Teise sõidu start samuti ebaõnnestus ja esimesel ringil läksid prillid ka katki, nii et nähtavus oli väga halb ja suutsin end ainult 19. koha peale sõita. Nüüd hakkame kõvematel radadel treenima, et aprilli keskel Itaalias toimuvaks esimeseks EM-etapiks heas hoos olla,” rääkis Roosiorg.

Sahkar Racing järgmine start on järgmisel nädalavahetusel kuulsal Lommeli rajal peetav Belgia meistrivõistluste etapp.