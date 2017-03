Varik-Miil Saksa MV etapil läbi raskuste neljandad

Etapi eel testis ekipaaž Itaalias uhiuut AYR-KTM võistlusmootorratast, mis tahtis alguses kõvasti timmimist. 2 ööpäeva otsiti üht elektroonikaviga, millele lõpuks siiski jaole saadi. Siis sai Kert mingi allergiaga pihta, labakäsi läks hullult paiste ja ville täis. Peale päev kestnud Itaalia meditsiinisüsteemi testimist saadi abi lõpuks ikka Eestist Külvar Mandilt, kes distantsilt ravi paika pani.

„Reedel hakkasime Saksamaa poole liikuma, laupäeval hakkas ka käsi vaikselt järgi andma, ka tsikkel oli korras,“ rääkis Varik lootusrikkast algusest.

Võistlusel oli stardirivi korralik, MM-i TOP 20-st kohal ligi kümme ekipaaži kohal. „Rada oli päris rets, korralik liivaauk,“ ütles Varik. „Aga seda me just tahtsimegi, kuna MM-i esimene etapp on sarnasel rajal.“ Esimene start oli eestlastel kesine, esimeselt ringilt tuldi 15+ kohal. Saadi üles korralik hoog, harjutati kõvasti möödasõite ja finišis olid eestlased kuuendad.

Teine start oli pisut parem, esimene ring 11., finiš 4. ja kokkuvõttes samuti 4. koht.

„Saime ideaalse ettevalmistava krossi esimeseks MM-etapiks,“ võttis Varik kogemuse kokku. „Stardid olid tagasihoidlikud, sõidud korralikud, tsikkel oli väga hea.“ Ekipaaž tänab ka uue tsikli ehitanud Are Kauritit, kes kogu selle kadalipu nendega koos läbi tegi ja igati toeks oli. Nüüd lennatakse korraks koju ennast ravima ja taastuma ning Saksamaa etapiks valmistuma.