Taavi Tšernjavski: kaks aastat olnud eesmärk peaks juulis kulmineeruma

Sarnaselt Janek Õiglasega ei õnnestunud eelmisel aastal oma potentsiaali realiseerida temast kümme kuud nooremal Taavi Tšernjavskil, kelle kümnevõistluse isiklik rekord on 2015. aastast 7744 punkti. Õnneks on algava hooaja ettevalmistus läinud hästi ja põhirõhk on pandud juulis toimuvatele U-23 vanuseklassi Euroopa meistrivõistlustele.

"Praegu ma olen väga rahul, kuna 2016. aasta mul nii aia taha läks, siis olen näljane hooaega alustama ja mingit hetke pole tekkinud, et oleksin ära väsinud ettevalmistusperioodil. Kõik asjad teen suure rõõmuga," rääkis Tšernjavski intervjuus Vikerraadiole.

Tšernjavski sõnul treener Art Arvisto tema treeningutes midagi suurt muutunud ei ole ning samuti kaasatakse erinevatel aladel abiks ka oma ala spetsialiste: "Erki Noolega me teeme endiselt aeg-ajalt teivashüpet, Heiko Väät aitab odaviskes ja Ants Kiisa kuulitõukes. Kasutame kõikide treenerite abi ja oleme avatud igale nõuandele, mis pakutakse."

"Ma olen veel sellises vanuses, et tahan kogu aeg seda punktisummat edasi viia. Aga U-23 EM on juba kaks aastat mu eesmärk olnud ja see peaks sel juulil Poolas nüüd kulmineeruma, selle nimel ma tööd teen."