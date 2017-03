Janek Õiglane: eesmärk on Londoni MM-ile saada, vähemaga ma ei piirdu

2015. aastal kodupubliku ees U-23 vanuseklassi Euroopa meistrivõistlustel kümnevõistluses isikliku rekordi 7945 punktiga pronksmedali võitnud 22-aastasel Janek Õiglasel eelmisel aastal soovitud tulemusi teha ei õnnestunud. Seda vihasemalt läheb ta vastu Londoni maailmameistrivõistlustega kulmineeruvale hooajale.

"Hetkeseis on üsna hea. Talvel ma ei saanud hüppaja põlve tõttu võistelda, kuid nüüd kaugushüpet saab juba teha. Kõrgushüpet pole veel proovinud, aga trennis ma ei tunne enam hüppaja põlve ja üldine olek on päris hea," selgitas Õiglane intervjuus ERR-ile.

"Kõige suurema jälje jätabki hüppaja põlv kaugus- ja kõrgushüppes. Neid ma ei saanud talvel üldse teha. Nüüd alles kaks nädalat tagasi alustasin kaugushüppe trennidega. Mahutrennid olen saanud kõik ära teha ja jõudu sai ka ilusti teha."

Õiglane on enda sõnul kindel, et tal on teivashüppes 5-meetrine sooritus sees, kuid seda talvisel hooajal veel tulemuseks realiseerida ei õnnestunud.

"Üks asi, mis pani eelmisel hooajal mõtlema, oli see, et ma suutsin vaid ühe korra vormi ajastada. Olen eesmärgiks seadnud, et vähemalt kaks korda aastas peab väga hea vormi ajastama. See on tähtis, et mitte poole kõvaga peale minna."

Põhilisteks eesmärkideks on Õiglasel tänavu juulis Tallinnas toimuvad võistkondlikud Euroopa mitmevõistlused ning suve lõpus Londonis toimuv MM.

"Eesmärk on muidugi ka Londoni MM-ile saada. Kvalifikatsiooninorm selleks on 8100 punkti ja see on mul eesmärk ja vähemaga ma ei piirdu," lubas noor kümnevõistleja.