Anna Maria Orel: kui tuleb hea tulemus, tuleb ka hea koht

Eesti vasaraheite rekordiomanik, 20-aastane Anna Maria Orel on sel aastal sihikule võtnud 70 m piiri.

Viimati lisas Orel enda Eesti rekordile peaaegu poolteist meetrit detsembris, kui sai talvistes tingimustes kirja tulemuse 68.71.

Märtsis heitis ta Euroopa talvistel heitealade karikavõistlustel 65.66, millega tegi aastale igati korraliku sissejuhatuse.

"Eelmisel aastal ma heitsin nendel võistlustel 59 meetrit. Sel aastal 65.66... ma arvan, et mingi areng on ju toimunud," sõnas Orel intervjuus ERR-ile.

Jõusaalis Alar Seimi näpunäidete järgi treeniv Orel on enda sõnul kindlasti valmis astuma tubli sammu edasi.

"Eks suvi näitab kõige rohkem ära, kuidas need treeningud mulle mõjunud on, aga hetkel olen ma väga rahul. Me oleme treeneriga leidnud ühise keele, me kuulame mu enesetunnet ja ma olen üpris rahul sellega," rääkis neiu.

Algava hooaja eesmärk on Orelil paigas: "MM-i normatiiv 71 meetrit. Ma ise usun, et kui tuleb hea tulemus mõnel suurel võistlusel, siis tuleb vastavalt sellele ka hea koht."