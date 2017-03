WTA plaanib lubada mängijate tribüünilt juhendamise

Praeguse reegli kohaselt tohib mängija treeneri väljakule kutsuda korra ühe seti jooksul või siis, kui vastane kasutab meditsiinilist vaheaega. Tribüünil istuva treeneriga on aga suhtlemine keelatud, selle eest võivad mängijad saada kuni 5000 dollari suuruse rahatrahvi, treenerid aga riskivad mängult minemasaatmisega.

WTA tegevjuht Steve Simon aga rääkis Briti ajakirjanikele, et tahab nüüd antud reeglit laiendada ja lubada mängijal ja treeneril matši ajal omavahel suhelda. "Fakt on, et nagunii juhendatakse juba praegu tribüünidelt. Kõikidel on treenerid ja juba aastaid on arutletud, kas nad juhendavad mängijaboksist või mitte," viitas Simon erinevatele käemärkidele, mida treenerid aeg-ajalt kohtumiste jooksul mängijatele näitavad. "Meie spordiala peab leppima sellega, et juhendamine on osa mängust ja peaksime seda lubama."

Naistennisistid saavad treeneri väljakule paluda aga ainult WTA turniiridel, kuna suure slämmi turniiridel kehtivad Rahvusvahelise Tenniseliidu reeglid ja seal pole juhendamine lubatud.

Simonilt uuriti ka, mida plaanib WTA ette võtta viimastel aastatel palju kõneainet pakkunud mängu ajal häälitsemise – valjuhäälse kiljumise või karjumise – osas. Hiljuti paistis sellega silma venelanna Jelena Vesnina, Indian Wellsi finaalis pea iga punkti ajal kõva häält tegi. Sel aastal naasevad võistlustulle ka kõige tuntumad kiljujad, dopingukeelu alt vabanev venelanna Maria Šarapova ja detsembris emaks saanud valgevenelanna Viktoria Azarenka.

"Ma ei plaani häälitsemise osas midagi teha, sest ma ei tea, kuidas seda ära lõpetada," tõdes Simon. "Kui aga keegi teeb tahtlikult liiga kõva häält, et vastast takistada, siis selleks on reeglid olemas."

"Minu arvates pole kiljumine enam nii suur probleem kui paar aastat tagasi," lisas Simon. "Neid mängijaid, kes on väga valjuhäälsed, on vähemaks jäänud."