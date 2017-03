Eestlastel on male Balti tsooniturniiril kaksikjuhtimine

Külaots lõpetas 6,5 ja Ladva 5,5 punktiga, vahendab Eesti Male Toetusühing Facebookis.

Kahe etapi järel on aga kaksikjuhtimise haaranud eestlased: esikohal on Külaots (43 koondarvestuse punkti) ja teisel kohal Ladva (30 koondarvestuse punkti), nemad kaks on ka peamised pretendendid septembris Gruusias toimuva maailmakarikaturniiri kohale.

Viimane, kolmas tsooniturniiri etapp toimub Lätis Liepajas 16.-22. juunini.