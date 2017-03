Emaks saanud Azarenka plaanib suve lõpus võistlustulle naasta

27-aastane Azarenka teatas mullu 15. juulil, et ootab last ja jätab seetõttu ülejäänud hooaja vahele. 20. detsembril sündis tal poeg, kes sai nimeks Leo.

Azarenka ütles Tennis Channelile antud intervjuus, et hakkas uuesti tõsisemalt treenima kolm nädalat tagasi ja tema eesmärk on naasta US Openile eelnevate kõvakattega turniiride ajaks. "See peaks olema realistlik eesmärk, lisaks on siis ka Leo rohkem valmis mööda maailma ringi reisima," ütles Azarenka. "Aga ma tahan, et mul oleks mugav, ma ei taha kiirustada."

Valgevenelanna ütles, et soovib praegu esmalt füüsiliselt paremasse vormi saada, aga lisaks ka ennast mängijana arendada. "Mul on piisavalt aega, et erinevate asjade kallal tööd teha," sõnas ta. "Tavaliselt hooajaeelsel ettevalmistusel pole tennisistil nii palju aega."

Azarenka sõnul tahab ta parandada nii enda liikumist, löögitehnikat kui servi, kõige selle juures abistab teda Maria Šarapova kunagine treener Michael Joyce. "Rääkisin Michaeliga ja tal oli palju ideid, mis mulle huvi pakkusid," selgitas Azarenka, kuidas koostöö alguse sai.

Azarenka senised säravamad tulemused pärinevad aastaist 2011-2013, kui ta võitis kahel korral Austraalia lahtised meistrivõistlused, tõusis esireketiks ja jõudis US Openil kahel korral finaali. 2014. aastal ei saanud Azarenka jalavigastuse tõttu viis kuud mängida ja ta lõpetas aasta edetabelis 32. kohal. Mullu alustas ta aastat väga hästi ja tõusis tagasi esiviisikusse, nüüdseks on ta pausi tõttu langenud 48. kohale.

Uueks tagasitulekuks on Azarenka seadnud endale kõrged sihid. "Ma ei taha tagasi tulla ja lihtsalt mängida, tahan tulla ja olla jälle parim," teatas ta. "Sellepärast annan endale aega, et targalt treenida, enda mängu parandada ja paremana tagasi tulla."

Azarenka postitas eelmisel nädalal sotsiaalmeediasse pildi enda vormist kolm kuud pärast sünnitust: