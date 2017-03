Vormeliekspert: Mercedes on Ferrarist üle, aga ma loodan, et mitte pea jagu

Melbourne’is võidutses Ferrari piloot Sebastian Vettel, talle järgnesid Mercedestel Lewis Hamilton ja Valtteri Bottas.

Selle aasta autode kohta on sõitjad öelnud, et see nõuab neilt füüsiliselt palju rohkem ja koormus on suurem, seetõttu on väga palju nähtud vaeva, et end füüsiliselt konditsiooni saada. "Tänu sellele, et aerodünaamiliselt on autod kurvis kiiremad ja rehvide pidavus on parem, on ka need jõud, mis mõjuvad sõitja kehale, palju suuremad kui varem," tõdes Klaar. "Ja see on lisakoormus. Vormel-1 auto on väga jäik ja sa pead olema füüsiliselt väga heas korras, tervis peab olema hea."

Melbourne’is oli viimane lõpetaja McLareni piloot Stoffel Vandoorne, kes sai 13. koha, tema tiimikaaslane Fernando Alonso katkestas. McLaren pole Honda mootoriga suutnud endiste aegade kiirust näidata ja punktikohad on jäänud pigem harulduseks. Mis võiks olla selle põhjuseks? "Mõningas mõttes on see omaette üllatav, et nii on läinud. Honda on kolmandat aastat taas vormel-1-s ja selleks aastaks nad muutsid radikaalselt oma mootorikonstruktsiooni, võtsid eeskujuks Mercedese lahendused. Neid päästab tänavu võib-olla see, et mootoriarenduselt on piirangud maha võetud," rääkis Klaar. "Aga on täiesti hämmastav, et need kaks – McLaren lähimineviku tipp ja Honda võidusõidu kui sellisega aastakümneid seotud olnud – mitte kuidagi seda koostööd ei suuda teha."

"Tuleb kohe meelde see aeg, kui Ross Brawn Ferrarist lahkudes läks Hondasse ja esimesel aastal uuris, mis seisus Honda on, siis selgus, et auto ehitati Inglismaal, mootor ehitati tol ajal Jaapanis ja mõlemad kiitsid oma kaupa taevani, teise osakonna töö materdas maa põhja. Brawn vaatas tehnilised näitajad üle ja ütles, et mõlemad näitajad on kehvad," jätkas Klaar. "Jaapanlased olid siiralt üllatunud. Need töökultuurid on niivõrd erinevad, jaapanlased vist ei saa siiamaani sellest üle, et vormel-1 mõistes peavad autotootja ja mootoritootja tegema väga tihedat koostööd, see ei ole niimoodi, et tootsin väga hea mootori ja te vaadake ise, kuidas hakkama saate."

Järgmine etapp sõidetakse 9. aprillil Hiinas, kas siis tõuseb Mercedes troonile tagasi? "Kui Mercedes oma kaardid õigesti mängib, võtab võidu Mercedes, aga teisest küljest, need pole võrreldavad rajad – Melbourne’is oli tänavarada, Shanghais on ringrada. Seal hakkavad jõujooned selgemalt välja joonistuma, kellel kui hea auto on," arutles Klaar. "Hoolimata sellest, et olen eluaeg põhjamaalastele pöialt hoidnud, ütleb kaine mõistus, et Mercedes on siiski Ferrarist üle, aga ma väga loodan, et mitte pea jagu ja tuleb tõsine heitlus, ratas-rattas esimese nelja koha peale."