Jelena Glebova maailmameistrist: ta ei eksi peaaegu kunagi isegi treeningul

Kui tipptasandil on Eesti iluuisutamises käes kitsad ajad, siis algajaid on treeningutel rohkem kui ealeski varem. Täna lõuna paiku oli Tondiraba halli ühel jääl üle poolsaja noore ja kümnekonnale neist õpetas piruette Jelena Glebova. Eesti läbi aegade parima MM-tulemuse, 13. koha välja sõitnud Glebova on treeninud oma klubi noori kolm aastat ja võitnud 2009. aastal sündinud lastega ka koduseid võistlusi.

"Mul on päris palju potentsiaalseid lapsi, kellest tulevikus võivad tulla meistrid," lausus Glebova ETV-le. "Mõned lapsed on juba osalenud ka võistlustel.

Uuel nädalal läheb Glebova ja mitmed tema õpilased koos lapsevanematega Helsingisse, et vaadata suurt MM-i. "Treenerina vaatan hästi detailsemalt ja kui ise oleksin pidanud praegu võistlema, siis teen seda palju paremini, sest nüüd ma olen natuke sügavamalt kõike uurinud. Rohkem informatsiooni, rohkem oskusi ja võin seda oma õpilastele edasi anda."

Viimati 2014. aastal MM-il sõitnud Glebova sõnul on naistipud muutunud eelkõige stabiisemaks. "Kui me võtame Jevgenija Medvedjeva, kes on maailmameister, siis jälgides tema hooaega on raske üldse kas või üht viga näha. Isegi, kui vaatad tema treeninguid, siis ta peaaegu mitte kunagi ei eksi."

Glebova lõpetamise järel on Eesti kolmeaastase vahe järel naiste üksiksõidus MM-il taas väljas ja debütant Helery Hälvinile soovib ta külma närvi. "Tema jaoks on peamine puhas lühikava ja saada edasi vabakavale ja seal juba kõigest väest püüelda."

Oma karjääri üheksast MM-st hindab Glebova kõige enam 2013. aasta sõite, kui ta suutis jalavigastuse kiuste saada 16. koha ja teenida Sotši olümpiapileti. Nüüd jagatakse Helsingis välja 2018. aasta olümpiapiletid.