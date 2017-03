Kohila Võrkpalliklubi jõudis meistritiitli lävele

Kolme viimase aasta meister Kohila Võrkpalliklubi/E-Service tegi Tartus peetud mängus esimeses geimis 15:14 seisult koguni 8:0 vahespurdi, asudes 23:14 juhtima. Geimi lõpus särasid tablool külaliste kindlad 25:15 edunumbrid, vahendab Volley.ee.

Teises geimis juhtis Kohila naiskond veel seisul 12:11, kuid seejärel saavutas Emajõelinna esindus Kertti Külma pallinguseeria toel koguni viis järjestikust punkti (16:12), misjärel enam tagasi ei vaadatud ja 25:21 geimivõiduga viigistati mänguseis 1:1-le.

Kolmandat geimi algustas paremini koduvõistkond, kes spurtis ette 9:6 resultaadiga, misjärel oli mänguseis mitmel korral viigis. Tartu naiskond suutis veelkord vahe sisse teha, minnes otsustavatele punktidele vastu koguni 21:16 eduseisus. Edasist Tartu võistkond ja tema fännid enam meenutada ei taha, sest rohkem punkte geimis ei teenitudki - Agnes Karmi pallingute abil võitis 25:21 tulemusega geimi favoriit Kohila.

Neljanda geimi alguses olid jällegi teravamad võõrustajad, kes suutsid haarata 7:5 eduseisu. Pärast seda tõi Kohila naiskond tabloole 7:7 viigiseisu ja läks 10:7 ette. Rohkem tartlannad enam mängu põnevust tuua ei suutnud, kui kohilannad võtsid 25:16 paremusega 3:1 (15, -21, 21, 16) võidu ja asusid seeriat kaks-null juhtima.

Koguni 61-protsendiliselt (31-st 19) rünnakuid realiseerinud Kertu Laak panustas võitu üleplatsimängijana 23 punkti, jäädes 16 silmaga plusspoolele. Eliisa Peit lisas 18 (+15), Anastasiia Gorina 11 ja Silvia Pertens 8 punkti. Kadi Mägi tõi tartlannadele 13 ja Renate Pikk 9 punkti.

Tartu esindus jäi segelt alla blokis, kui Kohila 19 punkti vastu koguti vaid 8 punkti. Sama kindlalt oldi omakorda edukamad pallingul, lüües kohilannade kahe pallinguässa vastu tervelt kolmteist ässa. Pallingu vastuvõtul oli protsentidega 50-39 täpsem Tartu naiskond, rünnakuefektiivsuses aga 48-29 Kohila võistkond.

Koduseinte toetust nautinud Tallinna Ülikool teises pronksmedalimängus erinevalt esimesest geimivõiduni ei jõudnud, kui võõrustajad pidid TTÜ/Tradehouse'i vastu leppima 0:3 (-22, -18, -21) kaotusega, millega jäädi nüüd seerias null-kaks kaotusseisu.

16 punktiga TTÜ esinduse mänguvankrit vedanud Reelika Raap sai koguni 36 tõstet, millest realiseeris 14 (39%). Lisaks tõi Raap ühe blokipunkti ja ühe pallinguässa. Erle Püvi lisas võitjatele 11, Triin Veideman 10 ja Mari Loorman 8 punkti. TLÜ poolel jõudis ainsana kahekohalise resultaadini 13 punkti kogunud Raili Kont-Kontson. Külalised olid selgelt paremad nii pallingu vastuvõtul (54%-34%) kui rünnakul (48%-33%), samuti koguti rohkem punkte nii blokis (6-3) kui pallingul (7-3).

Finaalseerias kaks esimest mängu võitnud Kohila Võrkpalliklubi/E-Service võõrustab Tartu Ülikool/Eedenit taaskord 7. aprillil, kui kavas on seeria kolmas mäng. Kohila esinduse võidu korral on tänavune Eesti meister selgunud, Tartu võistkonna võit pikendaks seeria neljamänguliseks. Enne seda, 28. märtsil, toimub kolmas vaatus pronksmedaliseerias, kui TTÜ võtab kell 18.30 koduväljakul vastu Tallinna Ülikooli. TTÜ võidu korral on pronksmedaliomanik selgunud, TLÜ võidu korral jätkuks seeria.