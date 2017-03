Tehvandi hüppemäel püstitati mäerekord

Suusahüpete Eesti meistrivõistlustel Otepääl sündis täna uus Tehvandi mäe rekord. Mõlemas voorus pikima õhulennu teinud ja Eesti meistriks tulnud 17-aastane Artti Aigro lendas esmalt 99 meetrit ja siis teises voorus koguni 102 meetri kaugusele. Kodune mägi, aga lõppeval hooajal õnnestus ka arengus samm edasi teha.

"See töö, mis oleme teinud, on läinud korda," lausus Aigro ETV-le. "Hooajal oli palju treeninguid ja lihas väsinud, aga hooaja lõppus andsime järele ja nüüd on kõik korras."

Meie parematest suusahüppajatest jäi Eesti meistrivõistlustest kõrvale vaid hooaja viimasele MK-sarja etapile sõitnud Kaarel Nurmsalu. Hõbeda sai kahel korral 97 meetrit lennanud Kristjan Ilves, kes suutis edestada kahel korral 94 meetrit hüpanud Martti Nõmmet. Kahevõistluses oli Ilvese ülekaal koduste konkurentide ees aga mäekõrgune - hüppevooruga kättevõidetud enam kui minutiline edu lähemate jälitajate ees kasvas 10 kilomeetri murdmaasõiduga veel ligemale poole võrra.

"Järgmine reede sõidame veel nädalaks Soome. Üritame seal kilomeetreid koguda ja järgmiseks hooajaks põhja panna," lausus Ilves. "Peale 10. aprilli võtan kahe-kolmenädalase puhkuse ja teen mida hing ihkab. Ja siis ettevalmistus juba olümpiaks."

Kahevõistluses pälvis hõbeda ka hüppevooru järel teisel kohal olnud Han Hendrik Piho, pronksi teenis Karl-August Tiirmaa. Kail Piho võistlus ebaõnnestus.

Eesti meister selgus Otepääl ka naiste suusahüpetes ja kahevõistluses - mõlemal alal võitis kolme võistleja seas kuldmedali uuel nädalal 16-aastaseks saav Annemarii Bendi. "Ise tahaks ikka kahevõistlejaks minna, sest suusatada meeldib rohkem ja seal on tulemus, mida tuleb teha," ütles Bendi. "Hüppajad tüdrukud on ikka päris tugevad. Sellised tulemused, mis mul on, sellistega pole mõtet."