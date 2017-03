Konstantin Vassiljev: saame tasapidi üheks organismiks

Eesti jalgpallimeeskonnal on hetkel MM-valiksarjas väravate vahe miinus kümme. Mängujuht Konstantin Vassiljevi sõnul see koondise seisu hetkel üldises mõttes ei peegelda.

"Kindlasti see näitab, et võrreldes Belgiga ja Bosniaga on meil palju, millega töötada. Aga viimased aastad ei ole meie parim periood," tõdes Vassiljev intervjuus ETV-le.

Ründav poolkaitsja tõi välja, et koondises käib ka põlvkondade vahetus ning loodab head panust noorematelt mängijatelt nagu Mattias Käit või Karol Mets. "Vaadake, mis toimub Venemaa koondisega, kes juba kahe aasta jooksul ei saa põlvkonda normaalselt vahetada. Meie jaoks on see ka päris keeruline."

Koondise mängupilti võib Vassiljevi sõnul parandada kõiges. "Juunis mängime Belgiaga ja see näitab, kas me pärast Brüsselit mingeid järeldusi tegime. Kas jõuame selleks mänguks nii valmistuda, et korralik lahing Belgiale anda."

Uue peatreeneri Martin Reimiga on koondislased harjunud. "Kõik läheb sujuvalt. On näha, et treenerid elavad kaasa mängijate ja protsessiga. Meil kõigil on kindlasti, mida ka kaotada. Praegu on tunda, et tasapisi saame üheks organismiks."