Kelly Sildaru: kahju, et võistlus ühe laskumisega lõppes

"Kindlasti on tänane võit eriline, sest teenisin esmakordselt maailmameistri tiitli," sõnas Sildaru intervjuus Delfile ja Eesti Päevalehele.

"Võistlussõidu ajal ei olnud udu väga hull, nähtavus oli täiesti OK. Eks udus annab ikka sõita ja treenida, on vaid veidi ebamugavam."

"Tegin laskumise kindla peale, kuigi kunagi ei saa sajaprotsendiliselt kindel olla, et suudad korralikult maanduda. Trikid olid need, mida olen harjutanud ja mis on kindlalt jala sees. Midagi erakordset ma ei katsetanud. Võidulaskumine oli niisugune keskmine - treeningutel on olnud paremaid ja kehvemaid."

"Kahju, et võistlus ühe laskumisega lõppes. Oleks tahtnud teist kah ja ütlesin seda korraldajatele. Tahtsin lihtsalt rohkem võistelda," lisas 15-aastane Sildaru.