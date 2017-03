Mattias Käit: pigem oli aus skoor

"Oli neil võimalusi, oli meil võimalusi - siin Zenjov lõi latti. Teisel poolajal oli veel võimalusi, kuid ütleks nii, et pigem oli aus skoor," lausus Eesti koondise ründaja Mattias Käit Vikerraadiole.

"Küprosel oli ka päris palju võimalusi väravaid lüüa, aga muidugi on hea, et hoidsime taga nulli ja kahju, et ise ees nulli hoidsime."

Käidi sõnul jättis Eesti mängule esimesel poolajal oma jälje Karol Metsa vigastuspaus. "Keegi ei olnud väga valmis selleks, et nad nii kõrgelt pressima tulevad ja me ei saanud enda mängu käima. Kui veel Karol Mets pidi kahjuks välja minema paariks viieks minutiks, siis hakkas meil eriti raske," jätkas Käit.

"Küpros sai kontrolli enda alla, enesekindlust juurde ja kahjuks nii esimesed pool tundi läks. Siis, kui Mets tagasi tuli, hakkasime enam-vähem ka palliga mängima ja tekkisid ka võimalused Zenjovil ja isegi mul poolaja lõpus. Arvan, et alustasime liiga aeglaselt."