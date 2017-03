"Spordipühapäevas" on vaatluse all vormel-1 ja maadlus

Tänases Vikerraadio saates "Spordipühapäev" on vaatluse all vormel-1 ja maadlus.

Vormel-1 hooaja avaetapp Austraalias näitas muuhulgas seda, et uued masinad on tõesti väga kiired ja et Mercedesed pole võitmatud. Saates teeb hooajale põhjaliku eelvaate vormeliekspert Tarmo Klaar.



Maadlusliit soovib juba varsti Eestisse tuua maadluse tiitlivõistlused. Detsembris alaliidu uueks presidendiks valitud Jaanus Paeväli räägib eesti spordi jaoks erilise ala hetkeseisust ja tulevikust.



Tiit Karuks on oma kommentaaris olümpiasportlaste kruiisi lainel.



Saatejuht on Johannes Vedru.