Visalt võidelnud Kalev/Cramo jäi siiski Riia VEF-ile alla

Mäng kulges üsna võrdselt. Esimese veerandi võitis ühe punktiga Kalev/Cramo, aga poolajaks jäi neljaga peale VEF. Kolmanda veerandi lõpus juhtis Eesti klubi korraks ka viie punktiga, aga viimasel perioodil eduseisult 68:67 tegid vastased 9:2 spurdi. Kuigi korraks sai Kalev/Cramo vahe veel paarile punktile, siis külalised viskasid kohtumise viimased kuus punkti.

Kalev/Cramo viskas selgelt paremini lähedalt (17/33 ehk 52% vs 13/32 ehk 41%), kuid Läti klubi esindajad olid täpsemad kaugemalt (15/29 ehk 52% vs 11/30 ehk 37%). Lauavõitluse võitis Eesti klubi 38:34.

Kalev/Cramo resultatiivseimad olid Mark Tollefsen 16, Erik Keedus 15 ning Vitali Ljutitš ja Cedric Simmons 12 punktiga. Külaliste mängu vedas kaheksa kaugvisket tabanud ja 31 silma kogunud Janis Blums.

Kalev/Cramo asub kolm vooru enne põhiturniiri lõppu viie võidu ja 16 kaotusega 11. kohal. VEF on kümne võidu ja üheksa kaotusega kuues ehk kindlalt teel play-off'i.

Enne mängu:

Meeskonnad on tänavu korra juba kohtunud, kui jaanuari alguses Riias toimunud matši võitis VEF 78:66. Kokku on Ühisliigas vastamisi mindud üheksal korral ning neist kuuel juhul on paremad olnud lätlased. Kalev/Cramo eelmine võit VEF-i üle jääb mullu veebruarisse, kui Riiast naasti 84:75 paremusega.

Mõlemad meeskonnad olid eelmises voorus kodus võidukad. Kalev/Cramo alistas Tsmoki-Minski ja VEF Astana. Turniiritabelis on VEF aga üheksa võidu ja üheksa kaotusega seitsmes, 20 vastasest viis alistanud Kalev/Cramo hoiab 13 meeskonna seas 11. koha. Viimasel ehk kaheksandal play-offi positsioonil oleval Astanal on üheksa võitu ja 11 kaotust. Individuaalselt on kalevlaste parim olnud Vitali Ljutõtš keskmiselt 14,9 punktiga mängus ning Janis Blums on riialastele toonud 18,4 silma. Lauapalle on tallinlastest võtnud Cedric Simmons edukaimana 6,6 ja lätlastel Mareks Meiers 7,1 kohtumise kohta.

Lisaks mängule VEF-i vastu on Kalev/Cramol pidamata kohtumised liidrite hulka kuuluvate Moskva CSKA, Krasnodari Lokomotiiv-Kubani ja Peterburi Zeniidiga.