TÄNA | Kalev/Cramo play-offi lootus võib lõplikult kustuda

Meeskonnad on tänavu korra juba kohtunud, kui jaanuari alguses Riias toimunud matši võitis VEF 78:66. Kokku on Ühisliigas vastamisi mindud üheksal korral ning neist kuuel juhul on paremad olnud lätlased. Kalev/Cramo eelmine võit VEF-i üle jääb mullu veebruarisse, kui Riiast naasti 84:75 paremusega.

Mõlemad meeskonnad olid eelmises voorus kodus võidukad. Kalev/Cramo alistas Tsmoki-Minski ja VEF Astana. Turniiritabelis on VEF aga üheksa võidu ja üheksa kaotusega seitsmes, 20 vastasest viis alistanud Kalev/Cramo hoiab 13 meeskonna seas 11. koha. Viimasel ehk kaheksandal play-offi positsioonil oleval Astanal on üheksa võitu ja 11 kaotust. Individuaalselt on kalevlaste parim olnud Vitali Ljutõtš keskmiselt 14,9 punktiga mängus ning Janis Blums on riialastele toonud 18,4 silma. Lauapalle on tallinlastest võtnud Cedric Simmons edukaimana 6,6 ja lätlastel Mareks Meiers 7,1 kohtumise kohta.

Lisaks mängule VEF-i vastu on Kalev/Cramol pidamata kohtumised liidrite hulka kuuluvate Moskva CSKA, Krasnodari Lokomotiiv-Kubani ja Peterburi Zeniidiga.