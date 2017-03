Kullamäe: hooaja alguses poleks arvanud, et vaid Cramole kaotame

"Üllatavalat kergelt läks, arvestades seda, et meil oli pikk reis Leetu ja teine mäng kolme päeva jooksul," ütles Tartu Ülikooli peatreener Gert Kullamäe. "Positiivne oli ka see, et seni mõni suuremat koormust kandnud mees sai seekord kergemalt võtta. Üldiselt võib öelda, et mäng täitis oma eesmärgi, sest saime proovida mida tahtsime ning võtsime võidu.”

Tartlastel on jäänud pidada üks kohtumine, mis leiab 31. märtsil aset kodus Kalev/Cramo vastu. See meeskond, kes matši võidab, kindlustab endale põhiturniiri esikoha. "Mul on hea meel, et me põhiturniiril ei kaotanud kellelegi peale Cramo," rõõmustas Kullamäe. "Hooaja alguses ma ei julgenud seda loota ning arvan, et oleme põhiturniiri soliidselt mänginud."